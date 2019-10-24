Rusya: YPG/PKK Suriye-Türkiye sınırından çekilmeye başladı

Sputnik'te yer alan habere göre Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, YPG'NİN Suriye-Türkiye sınırının Suriye tarafından çekilmeye başlayıp başlamadığı sorusu üstüne, "Soçi'de varılmış olan mutabakatın yerine getirilmekte olduğunu memnuniyetle söyleyebiliriz" dedi.

Verşinin ‘mutabakatın yerine getirilmesinin Kürt güçlerin sınırdan çekilmeye başladığı anlamına gelip gelmediği’ sorusuna ise "Evet, bunu biraz önce söylemiştim" cevabını verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Ekim'de Soçi kentinde yaptığı ve yaklaşık 6 buçuk saat süren görüşmesinden Suriye-Türkiye sınırının Suriye tarafına ilişkin ortak bir mutabakat çıkmıştı.

Söz konusu mutabakat kapsamında Suriye'deki Kürt güçlerin, 150 saat içerisinde Türkiye sınırındaki 30 kilometrelik alandan çekilmelerine karar verilmişti.

Mutabakat, Suriye sınır muhafızları ile Rus askeri polisinin, Barış Pınarı Harekatı alanı dışında kalan sınır hattına girmelerini de içeriyor. Türk ordusunun şu anda mevzilendiği Barış Pınarı Harekatı alanından ne zaman çekileceğine dairse henüz bir anlaşamaya varılmış değil. Ancak Rus ve Türk güçler operasyon alanı sınırlarının batısı ve doğusunda ortak devriye gerçekleştirecekler.