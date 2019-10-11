Şam'a koştular, elleri boş döndüler

Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki teröristlere yönelik harekâtını başlatmasının ardından Suriye Demokratik Güçleri'nden bir heyet Şam'a giderek yardım istedi.

Barzani'ye yakın Basnews sitesinin aktardığına göre heyette eski PYD Eşbaşkanı Salih Müslim, TEV-DEM Yürütme Konseyi Üyesi Aldar Halil ve bir grup PYD'li temsilci yer aldı.

PYD'liler görüşmede Türkiye'nin harekâtına karşı Fırat'ın doğusunu Şam ile birlikte yönetmeyi teklif ederken, Suriye Hükümeti'nin bu teklifi kesin bir dille reddettiği öğrenildi. Fırat'ın doğusundan Basnews'e bilgi veren bir kaynak da görüşmenin başarısız sonuçlandığını bildirdi. Kaynak, Suriye Hükümeti'nin tam teslimiyette ısrarcı olduğunu, bölgenin koşulsuz olarak kendilerine teslim edilmesini istediğini kaydetti.

SURİYE TAM TESLİMİYET İSTİYOR

Geçen ay Bilerleşmiş Milletler'e bir mektup göndererek PYD'yi “ABD ve İsrail güdümündeki terör örgütü” olarak niteleyen Suriye Hükümeti, PYD ile tüm görüşmelerinde koşulsuz teslimiyet istemişti.

ABD’nin bölgeden çekilmesi ve Barış Pınarı Harekâtı'yla eli daha da güçlenen ve Suriye Ordusu'nun başarılı mücadelesiyle ülkedeki hakimiyet alanlarını genişleten Şam yönetimi, öncelikle petrol sahaları ile hidroenerji kaynaklarının teslimini istiyor. Daha önce temmuz ayında yapılan görüşmelerde de PYD’ye tam teslimiyet şartlarını sunan Şam, şunları istemişti:

PYD’nin silahlı kanadı Suriye Demokratik Güçleri ve YPG, kendini feshetmelidir.

Örgüt elindeki silahları teslim etmelidir.

Rakka derhal Suriye Ordusu'nun kontrolüne girmelidir.

Örgütün militanları eğitim programından geçerek ülkeye entegre edilmelidir.

Suriye’nin kuzeyindeki yeniden yapılandırma süreci Hükümet'in gözetiminde ilerlemelidir.