Şanlıurfa ve Hatay'dan sınıra askeri sevkiyat

Zırhlı araçlar peş peşe gitti. Sınır hattına yapılan sevkiyattan yeni görüntüleri geldi.

Sevkiyatın yapıldığı noktalar Şanlıurfa, Kilis ve Hatay oldu.

Çeşitli bölgelerden Hatay'a giden çok sayıda zırhlı araç, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinden geçerek Gaziantep istikametine doğru hareket etti.

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan ve askeri personel taşıyan 4 otobüslük konvoy da Akçakale ilçesine ulaştı.

Sınırda askeri helikopterlerin hareketliliği de dikkat çekti.

Türkiye tarafında bunlar yaşanırken, sınırın diğer tarafında PKK'lıların paniği Şanlıurfa Ceylanpınar'dan görüntülendi.

Teröristler, bazı evlerin damlarını ve camlarını brandalarla kapattı. Ağaçlık alanların çevresini bezlerle kapatarak mevzi hazırlamaya çalıştı.

Rasulayn kent merkezinden çıkan bazı kamyonların da sınır hattına hafriyat getirip boşalttıkları görüldü.

Terör örgütü üyeleri olası bir operasyon için sınıra beton bloklar da sevketti.

ulusal.com.tr