Şehit Ahmet Topçu'nun adı, Ankara Mamak'ta yaptırılan anaokuluna verildi
Barış Pınarı Harekâtı'nın ilk şehidi Ahmet Topçu'nun adı, Ankara Mamak'ta yaptırılan anaokuluna verildi. Şehidin adının verildiği anaokulu açılışına katılım yoğun oldu.
Barış Pınarı Harekatı 29.11.2019, 20:59 29.11.2019, 22:03
Barış Pınarı Harekâtı'nın ilk şehidi Ahmet Topçu'nun adı anaokulunda yaşatılacak.
Şehit Ahmet Topçu'nun adı, doğum gününde Türk Kızılay'ı tarafından Ankara Mamak'ta yaptırılan anaokuluna verildi.
Türk Kızılay'ının "81 İlde 81 Anaokulu" projesi kapsamında Ankara'da yapımı tamamlanan anaokulunun açılışı yapıldı.
Açılış programına, Ankara Valisi Vasip Şahin, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve davetliler katıldı.
ulusal.com.tr
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