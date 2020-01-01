Şehit Rahmi Kaya son yolculuğuna uğurlandı
Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde roketatarlı saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Rahmi Kaya, memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı. Törene binlerce yurttaş katıldı.
Barış Pınarı Harekatı 01.01.2020, 16:31 01.01.2020, 16:31
Suriye'de şehit olan asker bu görüntülerle uğurlandı son yolculuğna. Erzurum'daki törene binlerce yurttaş katıldı.
Piyade Uzman Çavuş Rahmi Kaya, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görevliydi.
PKK'lıların roketli saldırısında yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştu.
Erzurum Narmanlı Camisi'nde tören yapıldı. Ardından şehidin naaşı, bir süre omuzlarda taşınıp top arabasına konuldu.
Bu sırada bazı vatandaşlar "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Erzurum seninle gurur duyuyor" şeklinde sloganlar attı. Törenden sonra kahraman askerin naaşı Kars Kapı Şehitliğinde ebediyete uğurlandı.
ulusal.com.tr
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