Şehitlere veda

PKK/PYD'nin hava topu saldırısında şehit olan 9 aylık bebek Muhammed Omar'a ve Cihan Güneş'e Şanlıurfa'da veda edildi.



Akçakle'de yaşanan saldırıda şehit olan Muhammed bebek ve Güneş'in naaşı Türk Bayraklarına sarıldı.



Sivil şehitlerin cenazeleri Şanlıurfa Valiliği bahçesine götürüldü. 9 aylık bebek Muhammed Omar ve Cihan Güneş için resmi tören düzenlendi.



Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, askeri yetkililer ile şehidin yakınları katıldı.



Tören sırasında vatandaşlar "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.



Güneş'in tabutu, askerler tarafından omuzlanarak memleketi Manisa'nın Salihli ilçesine, Muhammed bebeğin cenazesi ise Akçakale ilçesine gönderildi.

ulusal.com.tr