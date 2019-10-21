Şehitlerimiz Sezai Eşkioğlu, Sefa Fındık, Muhammed Önek, Mutlu Can Meşeci ve Umut Coşkun'a veda

5 kahraman Türk askeri son yolculuğuna uğurlandı. Aileleri, Türk milletini son yolculuğuna asker selamları ile uğurladı.

Terör örgütü PKK'nın hain saldırılarına karşı şehit ailelerinin cevabı sertti. Duran Fındık, şehit Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık'ın dedesi, ağlamadı, "Onları sevindirmeyeceğim" dedi.

Fırat'ın doğusunda Tel Abyad bölgesinde taciz ateşi ile şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık, Şanlıurfa'dan uğurlandı memelketine.

Şehit Fındık için Tokat Havalimanında karşılama töreni düzenlendi. Yakınları şehit Fındık'ı asker selamı ile karşıladı.

Şehit Fındık'ın Kuşcu köyünde yapılan törenle defnedildi.

Hakkari Şemdinli'de şehit olan Piyade Er Sezai Eşkioğlu için ilk tören Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında yapıldı.

Eşkioğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri uçakla memleketi Erzurum'a gönderildi.

Narmanlı Caminde düzenlenen cenaze törenine binler katıldı.

Al kanlara boyanan cadde boyunca şehidin naaşı omuzlarda taşındı. Şehit Fındık Altıntepe Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

Mardin Derik'te terör örgütü PKK ile yaşanan sıcak çatışmada şehit oldu Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek. Cenazesi Kızıltepe'de düzenlenen törenle memleketine uğurlandı

Şehidin naaşı, silah arkadaşlarının omzunda askeri helikoptere konularak, memleketi Gaziantep'in Nurdağı ilçesine uğurlandı.

"Kahrolsun PKK" sloganları ile uğurlandı şehidin naaşı.

Şehit Önek'in naaşı, Hurşit Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

Gaziantep'te tedavi gördükleri hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci ile Piyade Uzman Onbaşı Umut Coşkun'un cenazeleri memleketlerine uğurlandı.

Barış Pınarı Harekâtında yaralanan Kırşehirli Piyade Uzman Onbaşı tedavi gördüğü Gaziantep'te şehit oldu.

Şehit Coşkun için ailesinin isteği üzerine Ankara'da yarın cenaze töreni yapılması bekleniyor.

Zeytin Dalı Harekatı üs bölgesinde yaralanan teröristler Piyade Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci tedavi gördüğü hastanede şehit oldı.



Şehidin Samsun'un Bafra ilçesindeki babaevine Türk bayrağı asıldı. Ailesi haberi vermeye gelen yetkilileri asker selamı ile karşıladı.

Şehit Mutlu Can Meşeci'nin yarın Bafra ilçesinde toprağa verilecek.

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