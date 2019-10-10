Selçuk Bayraktar'dan HDP'ye silahlı insansız hava aracı SİHA yanıtı

Türkiye Teknoloji Takımı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, HDP'nin ifadelerine yanıt verdi.

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP, Fırat'ın doğusuna başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili "İşte bu savaşın bir nedeni de bu. Damadın SİHA’ları yok satsın, cebine paralar dolsun, halkın evine ise ateşler düşsün diye..." ifadelerine yanıt geldi.

HDP'ye cevap veren Bayraktar, şunları belirtti:

"Milli SİHA’lar bu milletin evlatlarınca tüm vatandaşlarımızın güvenliği için geliştirildi.

Yüzyıllardır kardeşçe yaşayan evlatları düşman etmeye çalışan, çocukları dağa kaçıran alçak teröristlerin sözcüleri bundan rahatsız.

ASLA yolumuzdan dönmeyeceğiz.

#MilliTeknolojiHamlesi"

ulusal.com.tr