Sınır hareketli. Şanlıurfa ve Hatay sınırına zırhlı araçlar sevk edildi. Operasyon açıklamalarından sonra sınıra yapılan askeri sevkiyat dikkat çekti.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve personel takviyesi yapıldı.



Zırhlı araç yüklü 9 tır ve içerisinde askeri personelin bulunduğu 1 otobüsten oluşan konvoy, Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yaptı. Askeri konvoy, güvenlik önlemleri altında sınır hattındaki Akçakale ilçesine gitti.



Konvoyun Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.



Sınırdaki hareketlilik operasyon için hazırlık mı sorusunu akıllara getirdi.



Hareketliliğin yaşandığı diğer bir nokta da Hatay sınırı oldu. TSK tarafından gönderilen tank ve zırhlı personel taşıyıcıların bulunduğu konvoy, Reyhanlı ilçesine ulaştı.



Askeri araçlar, daha sonra Suriye sınır hattına sevk edildi.





ulusal.com.tr

