Sınıra sevkiyat sürüyor

Türk Ordusu sınırdaki terör tehdidini ortadan kaldırmak için harekate geçti. Son hazırlıklarla tamamlandı.



Bu kapsamda Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve iş makinesi takviyesi yapıldı.



Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığına çeşitli illerden göndirelin 130 araçlık konvoy, sınır hattına ilerledi.



Bazı vatandaşlar arabalarında kornalarını çalarak, bazıları da el sallayarak konvoya sevgi gösterisinde bulundu.



Zırhlı araçların Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

ulusal.com.tr