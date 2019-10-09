Sınıra sevkiyat sürüyor
Türk Silahlı Kuvvetleri, olası operayosan için sınıra yığınak yapmaya devam ediyor. Şanlıurfa'dan ve çeşitli birliklerden harekat eden zırhlı araçkar sınıra sevk edildi.
Barış Pınarı Harekatı 09.10.2019, 14:57
Türk Ordusu sınırdaki terör tehdidini ortadan kaldırmak için harekate geçti. Son hazırlıklarla tamamlandı.
Bu kapsamda Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve iş makinesi takviyesi yapıldı.
Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığına çeşitli illerden göndirelin 130 araçlık konvoy, sınır hattına ilerledi.
Bazı vatandaşlar arabalarında kornalarını çalarak, bazıları da el sallayarak konvoya sevgi gösterisinde bulundu.
Zırhlı araçların Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
ulusal.com.tr
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P