Şırnak'ta sosyal medya operasyonu: Gözaltılar var

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada halkı kin ve nefrete tahrik edici paylaşım yapanların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Şırnak'ta sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'ya destek verdiği, belirlenen 5 şüpheli tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 5 kişi yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde çok sayıda yasak yayın ve dijital materyal ele geçirildi.

ulusal.com.tr