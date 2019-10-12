Şırnak'ta sosyal medya operasyonu: Gözaltılar var

Şırnak'ta, sosyal medyada üzerinden terör propagandası yapanlara göz açtırılmıyor. Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yalan haber yayan ve terör örgütünü öven 5 kişi gözaltına alındı

Barış Pınarı Harekatı 12.10.2019, 15:15
Şırnak'ta sosyal medya operasyonu: Gözaltılar var

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada halkı kin ve nefrete tahrik edici paylaşım yapanların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Şırnak'ta sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'ya destek verdiği, belirlenen 5 şüpheli tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 5 kişi yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde çok sayıda yasak yayın ve dijital materyal ele geçirildi.

ulusal.com.tr

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