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Siyasi partilerden harekata destek

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Barış Pınarı Harekatı’na siyasi partilerden de güçlü bir destek var. Ulusal Kanal’a konuşan CHP ve İyi Partili yöneticiler Mehmetçiğin arkasında olduklarını belirtti. Harekata karşı çıkanlar da eleştirildi

Barış Pınarı Harekatı 14.10.2019, 16:54 14.10.2019, 17:38
Siyasi partilerden harekata destek

Mehmetçiğin Barış Pınarı Harekatı’na destekler çığ gibi büyüyor.

Barış Pınarı Harekatı 6’ncı gününde Fırat’ın doğusunda devam ederken Mehmetçiğe destek de sürüyor. Siyaset, sanat, spor camiası derken destekler her geçen gün artıyor.

CHP ve İyi Partili yöneticiler Türkiye'nin harekatını Ulusal Kanal’a değerlendirdi.

Siyasetçiler, Amerika başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerinin yaptırım tehdidini de eleştirdi.

Öte yandan emekli Koramiral Atilla Kezek de harekata ilişkin Ulusal Kanal’a konuştu. Kezek, harekatla ilgili sürdürülen kara propagandaya tepki gösterdi.

ulusal.com.tr

#tsk #Barış Pınarı Harekatı #chp #İyi Parti
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