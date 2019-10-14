Siyasi partilerden harekata destek

Mehmetçiğin Barış Pınarı Harekatı’na destekler çığ gibi büyüyor.

Barış Pınarı Harekatı 6’ncı gününde Fırat’ın doğusunda devam ederken Mehmetçiğe destek de sürüyor. Siyaset, sanat, spor camiası derken destekler her geçen gün artıyor.

CHP ve İyi Partili yöneticiler Türkiye'nin harekatını Ulusal Kanal’a değerlendirdi.

Siyasetçiler, Amerika başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerinin yaptırım tehdidini de eleştirdi.

Öte yandan emekli Koramiral Atilla Kezek de harekata ilişkin Ulusal Kanal’a konuştu. Kezek, harekatla ilgili sürdürülen kara propagandaya tepki gösterdi.

ulusal.com.tr