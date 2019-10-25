Soçi toplantısının ayrıntıları ortaya çıktı

Soçi Mutabakatı'nın imzalandığı toplantıda neler yaşandı, ayrıntıları ortaya çıktı.



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 6 saati aşkın süren zirvenin detaylarını anlattı.



Peskov, iki liderin iki buçuk saat baş başa görüştüğünü bu süre zarfında yanlarında sadece tercümanlar olduğunu kaydetti.



Rus sözcü Erdoğan ile Putin'in birlikte haritaları incelediğini, her ikisinin de sahadaki nüansları çok iyi bildiğini belirtti.



Erdoğan ve Putin bizzat mutabakat muhtırası üzerinde değişiklikler yaptı. 2 buçuk saatin sonunda bakanlar ve diğer uzmanlar da toplantıya dahil oldu. İki lider dışişleri bakanlarına anlaştıkları mutubakat metninde boş kalan yerleri doldurmaları talimatı verdi.



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov 6 buçuk saatlik görüşmenin ardından ortaya çıkan mutabakatın Avrupalıların da çıkarına olduğunu söyledi.



Peskov, "Avrupa'ya yönelebilecek göç akımını engelliyoruz. Bunun için Avrupa tamamen tatmin olabilir ve olmalıdır" dedi.



Soçi Mutabakatı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de konuşuldu.



Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia (Vasili Nebenzia), BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye oturumunda konuştu.



Nebenzia, mutabakatın Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu ve ayrılıkçı her türlü eğilime karşı çıktığını kaydetti.



Rus Temsilci, bölgedeki istikrarsızlıktan ABD'yi sorumlu tuttu. Sorunların ABD'nin demografik yapıyı değiştirme girişiminden kaynaklandığını ifade etti.



Nebenzia, Soçi Mutabakatı'nın Suriye'nin istikrarı açısından kilit öneme sahip olduğunu söyledi.

ulusal.com.tr