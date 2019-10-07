Son dakika Barış Pınarı harekatı haberleri! AK Partili Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki amacını açıkladı

AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki amacını açıkladı.



Yılmaz, sosyal medya hesabından açıklamalar yaptı.



AK Partili Cevdet Yılmaz, şunları yazdı:



"Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda amacı:



- terör unsurlarını temizlemek,



- sınır güvenliğini sağlamak,



- mültecilerin yurtlarına dönüşünü sağlayacak bir güvenli bölge oluşturmak.



Kimsenin toprağında gözümüz yok.



Arap, Kürt veya Türkmen kardeşlerimizle bir sorunumuz yok."



ulusal.com.tr



