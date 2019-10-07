Son dakika Barış Pınarı harekatı haberleri! AK Partili Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki amacını açıkladı
AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki amacının "Terör unsurlarını temizlemek, sınır güvenliğini sağlamak ve mültecilerin yurtlarına dönüşünü sağlayacak bir güvenli bölge oluşturmak" olduğunu açıkladı
Barış Pınarı Harekatı 07.10.2019, 12:59
AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki amacını açıkladı.
Yılmaz, sosyal medya hesabından açıklamalar yaptı.
AK Partili Cevdet Yılmaz, şunları yazdı:
"Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda amacı:
- terör unsurlarını temizlemek,
- sınır güvenliğini sağlamak,
- mültecilerin yurtlarına dönüşünü sağlayacak bir güvenli bölge oluşturmak.
Kimsenin toprağında gözümüz yok.
Arap, Kürt veya Türkmen kardeşlerimizle bir sorunumuz yok."
ulusal.com.tr
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