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Son dakika Barış Pınarı Harekatı haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna operasyon açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Trump ile akşamki görüşmemizden sonra bölgede çekilme olayı başlamış vaziyette. Buradaki karşılıklı muhataplar çalışmalarını yürütüyorlar, bu yeni bir şey değil, çekilme biraz gecikti. Hep söylediğimiz 'Bir gece ansızın gelebiliriz', bu kararlılığımızı aynı şekilde sürdürüyoruz. Farklı ülkelerden DEAŞ'lar var, bu konuda ne gibi atım atılabilir ki şu anda bu DEAŞ'lıları buradan süratle derdest edelim, bu konu çalışılıyor." dedi

Son dakika Barış Pınarı Harekatı haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna operasyon açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Trump ile akşamki görüşmemizden sonra bölgede çekilme olayı başlamış vaziyette.

Buradaki karşılıklı muhataplar çalışmalarını yürütüyorlar, bu yeni bir şey değil, çekilme biraz gecikti.

İki tarafın heyetleri bölgede hep görüşme yapıyor, görüşmeler aynı kararlılıkla devam edecek.

Hep söylediğimiz 'Bir gece ansızın gelebiliriz', bu kararlılığımızı aynı şekilde sürdürüyoruz.

Şu anda orada cezaevlerinde olan bazı rakamlar var, bu konu ile ilgili bizim de bir yaklaşım tarzımız var.

Farklı ülkelerden DEAŞ'lar var, bu konuda ne gibi atım atılabilir ki şu anda bu DEAŞ'lıları buradan süratle derdest edelim, bu konu çalışılıyor.

(ABD ziyareti) Önümüzdeki ayın ilk yarısında bu ziyareti gerçekleştireceğiz."

ulusal.com.tr

Etiketler; #cumhurbaşkanı #recep tayyip erdoğan #Barış Pınarı Harekatı #fıratın doğusu
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