Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Trump ile akşamki görüşmemizden sonra bölgede çekilme olayı başlamış vaziyette. Buradaki karşılıklı muhataplar çalışmalarını yürütüyorlar, bu yeni bir şey değil, çekilme biraz gecikti. Hep söylediğimiz 'Bir gece ansızın gelebiliriz', bu kararlılığımızı aynı şekilde sürdürüyoruz. Farklı ülkelerden DEAŞ'lar var, bu konuda ne gibi atım atılabilir ki şu anda bu DEAŞ'lıları buradan süratle derdest edelim, bu konu çalışılıyor." dedi

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