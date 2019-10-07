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Son dakika Barış Pınarı Harekatı haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Suriye açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye’deki krizin başından beri bu ülkenin toprak bütünlüğünü destekledik, bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Bölgeyi teröristlerden temizleyerek ülkemizin bekasını ve güvenliğini sağlamaya kararlıyız" dedi

Son dakika Barış Pınarı Harekatı haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Suriye açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Suriye’deki krizin başından beri bu ülkenin toprak bütünlüğünü destekledik, bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz.

Bölgeyi teröristlerden temizleyerek ülkemizin bekasını ve güvenliğini sağlamaya kararlıyız.

Suriye’ye de huzur, barış ve istikrarın gelmesine katkı sağlayacağız."

ulusal.com.tr

Etiketler; #Barış Pınarı Harekatı #Dışişleri Bakanı #Mevlüt Çavuşoğlu
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