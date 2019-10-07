Son dakika Barış Pınarı Harekatı haberleri! Doğu Perinçek: Mehmetçiğin kesin zaferi için tarihi koşullar oluştu

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Vatan Partisi İstanbul İl Merkezinde bir basın toplantısı düzenleyerek Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat’ın doğusuna yönelik harekâtının başarısı için Türk milletinin bütün görevlere hazır olduğunu açıkladı.



Doğu Perinçek, şunları söyledi:



"ABD EMPERYALİZMİ PİYONLARINI ORTADA BIRAKIYOR



Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat’ın Doğusundaki askerî harekâtı daha başlamadan oradaki ABD işgalcilerinin belli bölgelerde geri çekilmekte olduğu bölgeden gelen haberler arasındadır. Resulayn’daki ABD üssü boşaltılmıştır. Bu, beklenen gelişmedir.



ABD emperyalizmi, kendisinin de itiraf ettiği üzere Batı Asya’da yenilmiştir ve SDG denen PKK güdümlü örgütün feryatlarından da anlaşılacağı üzere, piyonlarını satmış bulunuyor. Washington yönetimi, şu anda PKK, PYD, YPG’yi ortada bırakmış gözüküyor.



TÜRKİYE VE SURİYE’NİN KARARLILIĞININ VE BATI ASYA ÜLKELERİNİN BİRLİĞİNİN SONUCU



Bu başarı, Türkiye’nin ve özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kararlılığının sonucudur. 24 Temmuz 2015 günü başlayan Vatan Savaşımız şimdi kesin sonuç alacağımız bir döneme girmektedir.



ABD’yi çekilmeye zorlayan etken, aynı zamanda ABD’nin iç savaş kışkırtıcılığına karşı kahramanca savaşan Beşar Esat önderliğindeki Suriye devletidir.



Bölge ülkelerinin ABD emperyalizmine karşı birliğinin oluşturduğu kuvveti de unutmamak gerekir. ABD’nin geri çekilişi, 2017 yılı Eylül ayında sözümona “Kürdistan” referandumunun fiyaskoyla sonuçlanmasıyla başlamıştır. Irak askerinin, Türkiye, Rusya, İran ve Suriye’nin desteğiyle Kerkük’e girmesi üzerine PKK ve Peşmergeler silahlarını atıp kaçmışlardır. Astana Süreci, bölge ülkelerinin birliğini daha ileri boyutlara taşıyarak, ABD karşısında caydırıcı bir güç oluşturmuştur.



Batı Asya’ya 1991 yılında silahla giren ABD, bölge ülkelerinin silahlı direnişiyle yenilgiye uğratılmıştır. Türkiye, Suriye, Irak, İran ve Rusya’nın silahı, ABD’nin, İsrail’in ve piyonlarının silahına üstün gelmiştir.



KANDİL’E BEYAZ BAYRAK ÇEKTİRECEK KOŞULLAR



Bu durumda Türkiye’nin Mehmetçikle oluşturduğu kararlılığın kesin sonuç alacağı koşullar oluşmuş bulunmaktadır. Kesin zaferin güvencesi, Türk Ordusunun kahramanlığı yanında Tayyip Erdoğan Hükümetinin izleyeceği doğru siyasettir. Bu siyasetin temel ilkelerini bizi başarıya götüren tecrübeler belirlemektedir:



1. PKK terör örgütünü yurt içinden ve sınırın ötesinde silahla temizleme kararlılığı.



2. Batı Asya ülkeleriyle dayanışma ve her alanda işbirliği.



Türkiyemizin toprak bütünlüğü ve güvenliği için yapılacak olan Barış Pınarı Harekâtı, Türk Ordusunun kahredici gücünün gündemde olduğunu gösteriyor. Vatan Partisi olarak, Vatan Savaşının kesin sonuç hedefli bu aşamasında bugüne kadar olduğu gibi üzerimize düşen her sorumluluğu yerine getirme kararındayız.



Türk Silahlı Kuvvetlerimizin PKK Terör Örgütünü hendeklere gömme, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtlarında olduğu gibi, Barış Pınarı Harekâtı’nda da görevini zaferle tamamlayacağı konusunda güvenimiz tamdır. Türk Ordusu, Kandil’e beyaz bayrak çektirecektir!



TÜRK MİLLETİ OLARAK KAHRAMAN ORDUMUZLA AYNI CEPHEDEYİZ



Türk milleti olarak yüreğimiz kahraman komutanlarımızla ve Mehmetçiğimizle birlikte çarpmaktadır.



FETÖ Gladyosunun temizlenmesiyle savaş yeteneği daha da güçlenen Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK/YPG/YPD/SDG terör örgütlerini temizleyerek ABD ve İsrail’in İkinci İsrail planlarını bozguna uğratacak, Türkiyemizin güvenliğinin ötesinde Batı Asya’da barış huzurun sağlanmasına tarihî katkıda bulunacaktır.



ADANA MUTABAKATININ AÇTIĞI YOL



Barış Pınarı Harekâtının en az kayıpla, en düşük maliyetle, en hızlı sonuca ulaşması için, Batı Asya’daki dostlarımız Suriye, Irak, İran, Rusya ile işbirliği yapılarak yürütülmesi, hiç kuşkusuz millî hedeflerimize ulaşmanın ve devlet aklının gereğidir. Vatan Partisi, bu konuda da sorumluluğunun bilincindedir.



Suriye Devleti ile 1998 yılında yaptığımız Adana Mutabakatıyla açtığımız yol, bizi kesin zafere götürecek ve Kandil’e beyaz bayrak çektirilecektir. Suriye’nin bugün bize dostluk elini uzatması, Türkiye için tarihî olanağın önümüzde bulunduğu anlamına geliyor.



Suriye Devletinin 14 Eylül 2019 öncesi için bir Genel Af çıkarması yanında Suriye Dışişleri Bakanı Valid Muallim’in Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği’ne yolladığı mektupta, SDG çatısı altında bulunan PKK, PYD ve YPG’yi “ABD ve İsrail güdümündeki terör örgütleri” olarak nitelemesi ve bu örgütleri temizlemeye kararlı olduklarını bildirmesi de, Suriye ile işirliği açısından elverişli koşullar oluştuğunu göstermektedir. Suriye ile işbirliği, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’taki güvenliğimiz ve Mavi Vatanımızı savunma görevlerimiz açısından gereklidir.



Türkiyemizin Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğü konusunda bugüne kadar açıkladığı güvencelere gösterdiği bağlılık, bölge ve dünya ölçeğindeki ittifak birikimimizi güçlendirecek ve kesin zafere katkıda bulunacaktır.



TÜRKİYE-SURİYE DOSTLUK VE İŞBİRLİĞİ PLANI



Vatan Partisi’nin Türkiye-Suriye işbirliği için ürettiği çözüm planı uygulama gündemine girmiş bulunuyor:



Bir: Tayyip Erdoğan yönetiminin koruması altındaki Suriyeli örgütler, silahlarını bırakacak.



İki: Suriye, silahlarını yere atan örgütlerin mensuplarını affedecek.



Üç: Türkiye, Suriye, Irak, Rusya ve İran devletleri ve orduları, işbirliği yaparak PKK/PYD/YPG’yi ve İslamcı kisveye bürünmüş terör örgütlerini bütünüyle temizleyecekler.



Dört: Türkiye’de ve başka ülkelerde bulunan Suriyeli göçmenler evlerine dönebilecekler.



Beş: Fırat’ın Batısında oluşturulan ittifak sayesinde, Fırat’ın Doğusunda ABD üslerine ve müdahalesine son verilecek."



ulusal.com.tr

