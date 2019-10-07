Son dakika haberleri! ABD Başkanı Trump'tan Suriye'den çekilme açıklaması! "Zamanı gelmişti"

ABD Başkanı Trump, ABD askerlerinin Suriye'nin kuzeyinden çekilmesi ile ilgili "ABD'nin sonu gelmeyen savaşlardan çekilmesinin zamanı gelmişti" dedi.



ABD Başkanı, "Türkiye, Avrupa, Suriye, İran, Irak, Rusya ve Kürtler şimdi bu işe çözüm bulmalılar" ifadelerini kullandı.



Trump, "ABD, Suriye'ye 30 gün için gitmişti, ancak yıllardır orada" paylaşımı yaptı.



ABD Başkanı Trump, "Kürtler bizimle birlikte savaştı ama bunu yapmaları için onlara muazzam para ödendi, donanım verildi" diye yazdı.



Trump'ın açıklamaları şu şekilde:



"ABD'nin yıllar önce Suriye'de 30 gün kalması gerekiyordu. Biz kaldık ve görünürde amacı olamayan bir muharebeye git gide daha derinden battık. Ben Washington'a geldiğimde, IŞİD bölgede gemi azıya almıştı. IŞİD halifeliğini çarçabuk yüzde 100 yenilgiye uğrattık.



Buna çoğu Avrupa'dan binlerce IŞİD savaşçısını yakalamamız dahil. Ama Avrupa onları geri istemedi, 'sen onları elinde tut ABD' dediler. Ben de dedim ki "HAYIR, size büyük iltimas geçtik ve şimdi bizden onları devasa bedelle ABD hapishanelerinde tutmamızı istiyorsunuz. Onlar yargılamanız için sizindir."



Gene dediler ki 'HAYIR', her zamanki gibi ABD'nin NATO'nun, ticaretin, her şeyin 'kerizi' olduğunu sandılar. Kürtler bizimle birlikte savaştı, ama bunu yapmaları için onlara muazzam para ödendi, donanım verildi. Onlar on yıllardır Türkiye ile savaşıyorlar.



Bu savaşta neredeyse 3 yıl beklemede kaldım, ama artık çoğu aşiretler arası olan bu gülünç Sonsuz Savaşlardan çıkmamızın ve askerlerimizi geri getirmemizin zamanı geldi. BİZİM YARARIMIZA OLAN YERDE SAVAŞACAĞIZ VE SADECE KAZANMAK İÇİN SAVAŞACAĞIZ. Türkiye, Avrupa, Suriye, İran, Irak, Rusya ve Kürtler artık duruma ve kendi 'mahallelerindeki' yakalanmış IŞİD savaşçılarıyla ne yapmak istediklerine bir hal çaresi bulmak zorunda.



Hepsi de IŞİD'den nefret ediyor, yıllardır düşmanlar. Biz 7000 mil uzaktayız ve yakımızda herhangi bir yere gelirlerse IŞİD'i yine hezimete uğratırız."



Üst düzey bir Türk yetkili de "Türkiye, büyük olasılıkla ABD'li askerler operasyon bölgesinden çekilene kadar bekleyecek" demişti.



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