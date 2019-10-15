Son dakika haberleri! ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinden Münbiç açıklaması! "Çıktık"

ABD, Suriye'de Münbiç'ten ayrıldı.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından yapılan açıklamada, "Münbiç'ten çıktık" denildi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nda Münbiç'in durumu ile ilgili, "Münbiç konusunda ise şu anda biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız." demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin "Uluslararası kamuoyunda ülkelerin devlet başkanlarından çok ciddi tepkiler gelmişti geçtiğimiz günlerde. Sonra çelişkili açıklamalar geldi. Gün geçtikçe bu tepkilerin yönünün değişeceğine yönelik bir şeyiniz var mı?" şeklindeki sorusu üzerine, bu tepkilerin daha da değişeceğini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etmişti:

"Çünkü biliyorsunuz yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Gerçek bu. Şu anda da cereyan eden hadiseler karşısında bütün bunları görüyorlar. Ben dün Şansöyle Merkel ile görüştüm. Bir önceki gün İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştüm. Görüşmelerimde de birçok gerçekleri maalesef bilmediklerini ve çok ciddi bir dezenformasyon baskısı altında olduklarını gördüm. Tabii kendilerine bu gerçekleri de anlattım. Dedim ki 'Eğer burada samimi bir yaklaşımınız varsa, sizler koalisyon güçleri içerisindesiniz'. Aslında biz de koalisyon güçleri içerisindeyiz. Koalisyon güçleri içerisinde sizler burada doğruyu mu arıyorsunuz? Yoksa... Tabii bizim bir şeyimizi bunlar gizlemeye çalışıyorlar. Nedir o? Biz NATO müttefiki olan bir ülkeyiz. Dikkat edin bu ülkelerin hepsi NATO üyesi. NATO'nun 5. maddesi var. Biz bir terör örgütünün şu anda baskısı altındayız, tacizi altındayız. Buna karşı 5. maddede bunların kimin yanında yer alması lazım. Bizim yanımızda yer alması lazım. Siz bir NATO üyesi müttefikinizin yanında mı yer alacaksınız? Yoksa terörle mücadele görevi olan NATO'ya karşı kimin yanında yer alacaksınız? Bu teröristlerin yanında mı yer alacaksınız. Tabii cevap veremiyorlar."

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