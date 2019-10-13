Son dakika haberleri! ABD Savunma Bakanı Esper, Trump'ın verdiği emri açıkladı

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, CBS televizyonunda yayımlanan 'Face the Nation' programına katıldı.

Esper, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'nin kuzeyindeki durumun tehlike arz edebileceğini iddia ederek bölgedeki askerlerinin planlı bir şekilde güneye çekileceğini açıkladı.

Esper'in verdiği bilgiye göre 1000 kadar ABD askeri kuzeyden çekilerek, ülkenin güneyine kaydırılacak.

ABD'li Bakan Esper, "Son 24 saatte, şunu öğrendik ki, Türkler saldırılarını ilk başta planlanandan daha güneye doğru genişletmek niyetindekler, ve de batıya" dedi.

PENTAGON DA AÇIKLADI

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon tarafından yapılan açıklamada "ABD askerleri harekat alanının güneyine çekilecek" denildi.

TRUMP'TAN SURİYE AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye sınırındaki yoğun savaşta yer almamak çok akıllıca." ifadesini kullandı.

Başkan Trump, "Bizi Orta Doğu’da 'yanlışlıkla' savaşa sürükleyenler, hala savaşmamız için baskı yapıyor. Onların, ne kadar kötü bir karar verdiklerine dair hiçbir fikri yok. Neden savaş ilanı için talepte bulunmuyorlar?” değerlendirmesinde bulundu.

"İki yıl önce Irak'ın Suriye'nin farklı bölgesinde Kürtler (YPG/PKK) ile savaşa gidecekken birçok insanın kendisinden Irak'a karşı Kürtlerin yanında savaşmalarını istediğini" belirten Trump, "Onlara 'hayır' dedim ve Kürtler savaşı iki kez bıraktı. Şimdi de aynı şey Türkiye ile oluyor. Kürtler ve Türkiye uzun yıllardır savaşıyor. Türkiye, PKK'yı tüm terör örgütlerinin en kötüsü olarak görüyor. Başkaları bu savaşa girip, bir tarafın yanında savaşmak isteyebilir. İsteyen savaşabilir!" ifadelerini kullandı.

Trump, Suriye'deki durumu yakından takip ettiklerini de vurgulayarak "Sonu gelmeyen savaşlar!" ifadesini paylaşımına ekledi.

ulusal.com.tr