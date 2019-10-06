Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Fırat'ın doğusuna yapılacak olası harekat ile ilgili "Olası bu harekatın en önemli özelliği; TR'nin üniter yapısı, toprak bütünlüğü, geleceği ve güvenliğini göz ardı edilerek kurgulanan ve TR'yi tehdit eden DİZAYN'a MÜDAHALESİDİR" dedi. Ağar, "Harekatın muhtemel adı da; "Barış pınarı" ya da "Barış Pınarları." ifadelerini kullandı

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