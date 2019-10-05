Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Fırat'ın doğusuna yapılacak olası harekata dair bir paylaşım yaptı.
Ağar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sinyalini verdiği harekat ile ilgili bazı değerlendirmelerde bulundu.
Ağar, olası bu harekatın en önemli özelliğini açıkladı.
Abdullah Ağar, şunları yazdı:
"Fırat'ın doğusuna yapılacak harekata dair:
Olası bu harekatın en önemli özelliği; TR'nin üniter yapısı, toprak bütünlüğü, geleceği ve güvenliğini göz ardı edilerek kurgulanan ve TR'yi tehdit eden DİZAYN'a MÜDAHALESİDİR."
"HAREKATIN MUHTEMEL ADI..."
Ağar, şunları belirtti:
"Bu ifadeler resmen bir harekat beyanı!
@RTErdogan; "Harekat planlarımızı yaptık, talimatlarımızı verdik."
Harekatın muhtemel adı da; "Barış pınarı" ya da "Barış Pınarları.”
ulusal.com.tr
Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Fırat'ın doğusuna yapılacak olası harekat ile ilgili "Olası bu harekatın en önemli özelliği; TR'nin üniter yapısı, toprak bütünlüğü, geleceği ve güvenliğini göz ardı edilerek kurgulanan ve TR'yi tehdit eden DİZAYN'a MÜDAHALESİDİR" dedi. Ağar, "Harekatın muhtemel adı da; "Barış pınarı" ya da "Barış Pınarları." ifadelerini kullandı
Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Fırat'ın doğusuna yapılacak olası harekata dair bir paylaşım yaptı.