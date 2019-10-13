Son dakika haberleri! AK Parti'den ABD açıklaması: Bunu göze alamazlar

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk'te canlı yayına katıldı.

Kurtulmuş, şunları söyledi:

"(Barış Pınarı Harekatı)

Uzun süredir hazırlık yapılıyordu.

Hedeflerimize doğru ilerliyoruz. Sivillere hassasiyet gösteriyoruz.

Sınırdaki medya mensubu arkadaşlarımıza da çok teşekkürlerimi iletiyorum.

(Operasyon ne kadar devam edecek?)

Bugünden söylemek zaman vermek doğru değil. Her askeri operasyonun bir amacı olur. Barış Pınarı operasyonumuz amacı bellidir. 4 temel amacı var;

1 - Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri konfederasyonu haline getirilen Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye gelecek olan bütün tehditleri bütünüyle bertaraf etmek.

2 - Terör koridoru oluşturarak ve sonradan terör devleti oluşturulmak istenen koridoru yok etmek. Barış koridoru haline getirmek.

3 - Bir şekilde haritaları değiştirerek, Ortadoğu'nun siyasi haritaları değiştirmek isteyen amaçları bertaraf etmek. Yani Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamak.

4 - O bölgede güvenli bölge oluşturarak, o bölge halkı olan Türkiye'de bulunan Suriyeli kardeşlerimizin o bölgeye gitmesini temin etmek.

Sahada çok ciddi istihbarat çalışmaları var. Yeterince ve doğru bilgi aldıklarını özellikle harekat sırasında ilgili birimlerimize bu bilgileri sunduklarını biliyorum.

Türkiye bu operasyon öncesi son ana kadar oyalandı ama sabrın da bir sonu var. Sınırları belli olan bir bölge var ve biz bu bölgede terörün olmasını istemiyoruz. Dolayısıyla bu operasyon bu hedeflerle ortaya çıktı. Türkiye’nin gizli ajandasının olduğunu zannedenlerin esas gizli ajanda kendi zihninde. Onlar dünyanın dört bir yanında kendi menfaatlerini elde etmenin peşinde. Suriye’nin bir karış toprağında gözümüz yoktur. Hatta daha ilerisini söyleyeyim bu toprakların bir damla petrolünde de gözümüz yoktur.

"ABD HİÇBİR ZAMAN GÖZE ALAMAZ"

Uzunca bir süredir uyarıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız delilleriyle görüntüleriyle her fırsatta yüzlerine söylemiştir. Pentagon ağırlık bir yapı burada bir terör koridoru oluşturmaya destek verdiler. ABD hiçbir zaman Türkiye ile ipleri koparmayı göze alamaz.

Türkiye burada söylediklerinden vazgeçmeyecek.

Ambargo uygulayacaklarmış. Böyle ambargo tehditlerine pabuç bırakacak bir ülke değiliz. Şimdi Türkiye kendi İHA'larıyla SİHA'larıyla bölgede yer alıyor. Türkiye kendi göbeğini kendi kesmek zorundadır.

Her patlatılan bombanın arkasında bir strateji vardır. Bu da büyük ülkelerin stratejisidir.

(Trump'ın YPG'li teröristlere çekilin çağrısı)

ABD başkanının sözleri doğrudur.

(Teröristlerin başına çuval geçirilmesi)

Güvenlik maksadıyla... Özel bir anlamı yok.

(KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarına tepki)

Çok talihsiz bir açıklama. Okuduğumda yanlış mı görüyorum diye hayret ettim. Biz orada akan kanı durdurmak için barış harekatı yaptık. Yakın tarihi bir daha okusun. Bilmediklerini aile büyüklerinden öğrensin. Bu kabul edilir birşey değildir.

(Arap Birliği'ne tepki)

İçimiz kan ağlıyor. Arap halkını tenzih ederek söylüyorum. İsrail'in gölgesinden kalkanların Türkiye'ye kalkıp böyle bier söylemeye hakkı yok. Herşeyi unutsunlar BMGK'ya baksınlar.

Filistin davasında varımızı yoğumuzu ortaya koyarak mücadele ediyoruz.

Gönlümüz arzu ederdi ki Arap halklarını biliyoruz... Arap ülkelerinin rejimleri de Barış Pınarı Harekatı'nda bu konuda Türkiye'nin yanında yer alsınlar."

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