Son dakika haberleri! Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya: Suriye ve Türkiye etle tırnak gibidir
Sınır hattında bulunan Ulusal Kanal canlı yayınında Seda Anık'ın sorularını yanıtlayan Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptığı değerlendirmelerde "Batı her zaman terörden yana bir tavır içerisinde" dedi. Yalçınkaya, Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu yapıldığının altını çizdi. Yalçınkaya, "Suriye ve Türkiye etle tırnak gibidir" dedi
Barış Pınarı Harekatı 14.10.2019, 15:45 14.10.2019, 15:45
Şanlıurfa Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, sınır hattında bulunan Ulusal Kanal canlı yayınında Barış Pınarı Harekatı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Seda Anık'ın sorularını yanıtlayan Yalçınkaya, önemli açıklamalar yaptı.
Mehmet Yalçınkaya, "Batı her zaman terörden yana bir tavır içerisinde." ifadelerini kullandı.
Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu yapıldığını söyledi.
Yalçınkaya, "Tel Abyad'da da Akçakale'de de bugün bayram" şeklinde konuştu.
Mehmet Yalçınkaya, "Suriye ve Türkiye etle tırnak gibidir" dedi.
ulusal.com.tr
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