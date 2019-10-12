Son dakika haberleri! Akçakale'de gazetecilerin kaldığı otel yakınına havan düştü! Emniyetten uyarı

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda obüs atışlarıyla vurulan Rasulayn'daki terör mevzilerinden yer yer duman yükseliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı yürütülen harekat kapsamında Rasulayn ve çevresindeki terör mevzilerinin, operasyonun 4. gününde de ateş altına alınmasına devam edildi.

Rasulayn'daki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vuruldu, bölgeden yer yer duman yükseldi.

Kentteki çatışma sesleri Ceylanpınar'dan duyuluyor.

YPG SİVİLLERE SALDIRIYOR

Terör örgütü PKK/PYD-YPG, sivillere saldırmaya devam ediyor.

Sınırın Suriye tarafından atılan havan, Şanlıurfa Akçakale'de gazetecilerin kaldığı otelin yakınına düştü.

EMNİYETTEN UYARI

Emniyet, basın mensuplarına "Can güvenliğiniz için burada çekim yapmayın" uyarısı yaptı.

3 HAVAN BOŞ ARAZİYE DÜŞTÜ, PATLAMADI

3 havan atıldı. Boş araziye düşen atılan havanlar, patlamadı.

ASKERİ ARAÇ YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, sınırda askeri yoğunluk yaşanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan harekat kapsamında Akçakale ilçesinin karşısındaki Tel Abyad ve çevresinde bulunan terör mevzilerine yönelik sabah saatlerinden itibaren obüs atışları arttı.

Harekat kapsamında Akçakale'de bulunan Tel Abyad sınırında askeri araç yoğunluğu yaşandığı gözlendi.

Terör örgütü YPG/PKK üyelerinin Tel Abyad ilçesi doğusunda, TSK'ye ait SİHA'ların görüntü almasını ve uçakların hedeflerini vurmasını engellemek için lastik ve mazot yakması nedeniyle gökyüzünde oluşan duman yoğunluğu da devam ediyor.

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