Son dakika haberleri! Almanya'dan skandal açıklama! Fransa ve İngiltere'den BMGK'ya çağrı
Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamada "Türkiye'nin kuzey Suriye'ye harekatını güçlü şekilde kınıyoruz. Türkiye'nin Suriye operasyonları bölgenin daha da istikrarsızlaşmasına yol açacak. Türkiye'nin Suriye operasyonları IŞİD'i yeniden güçlendirebilir" dedi. İngiltere ve Fransa da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) toplantıya çağırdı
Barış Pınarı Harekatı 09.10.2019, 17:39 09.10.2019, 17:39
Barış Pınarı Harekatı başladı.
Harekat ile ilgili Almanya'dan ilk açıklama geldi.
Almanya Dışişleri Bakanı Maas tarafından yapılan açıklamada şunlar denildi:
"Türkiye'nin kuzey Suriye'ye harekatını güçlü şekilde kınıyoruz.
Türkiye'nin Suriye operasyonları bölgenin daha da istikrarsızlaşmasına yol açacak.
Türkiye'nin Suriye operasyonları IŞİD'i yeniden güçlendirebilir."
İNGİLTERE VE FRANSA'DAN SKANDAL
İngiltere ve Fransa da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) toplantıya çağırdı.
ulusal.com.tr
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