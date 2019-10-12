Son dakika haberleri! Almanya, Türkiye'ye silah satışını durdurdu
Başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı sırasında Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, alınan skandal Türkiye kararını açıkladı. Bakan Maas'ın açıklamasına göre, Almanya Türkiye'ye silah satışını durdurdu
Barış Pınarı Harekatı 12.10.2019, 16:59 12.10.2019, 17:03
Alman Bild gazetesine konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, alınan kararı açıkladı.
Maas, "Türk ordusunun Suriye’nin kuzeydoğusuna yaptığı operasyon nedeniyle, Federal Hükümet, Türkiye’nin Suriye’de kullanabileceği bütün askeri teçhizatın Türkiye’ye satışına izin vermeyecek" ifadelerini kullandı.
Almanya, 2018 yılında Türkiye’ye 243 milyon euro değerinde silah ihraç etmişti. Bu Almanya’nın toplam silah satışının yaklaşık üçte birine denk geliyor.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor.
ulusal.com.tr
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