Son dakika haberleri! Almanya ve İngiltere'den Türkiye açıklaması

ALMANYA'DAN AÇIKLAMA

Almanya Maliye Bakanı, "(Türkiye'ye olası yaptırımlar) Atılacak adımların uluslararası şekilde koordine edilmesi önemli. Türkiye'ye silah sevkiyatına son vermeye kararlıyız, yeni ihracat onayı olmayacak." dedi.

İNGİLTERE'DEN AÇIKLAMA

İngiltere Dışişleri Bakanı da "NATO'yu zayıflatmak değil güçlendirmek gerekli. Türkiye konusunda ABD ve diğer müttefikler ile daha yakın işbirliğine ihtiyaç var. Şu anda NATO'ya her zamankinden daha fazla ihtiyaç var." açıklaması yaptı.

BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA SON DURUM

Barış Pınarı Harekatı'nın bir haftası geride kalırken operasyonlar, Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinin kırsal kesimlerinde sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve TSK'ya bağlı yardımcı güçler, kurtarılan yerlerde tahkimat yapıyor.

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