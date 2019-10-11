Son dakika haberleri! Bakan Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Barış Pınarı Harekatı açıklaması ve ABD'nin Türkiye'ye olası yaptırımı sorusuna yanıt

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ortak basın toplantısı düzenledi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı'nın NATO'nun sınırındaki terör tehdidine yönelik olduğunu söyledi.

"Terörizme karşı ayrım gözetmeden mücadele ediyoruz" diyen Çavuşoğlu, harekatın amacının terör tehdidine son vermek olduğunu ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, "NATO'ya katkılarımızı ve fedakarlıklarımızı yapmayı sürdürecek, ancak müttefiklerimizin de bizimle dayanışma sergilemesi en doğal ve meşru beklentilerimizdir" dedi.

NATO'DAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Stoltenberg, "Türkiye bizim ittifakımızın çok güçlü bir üyesi" dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, şunları söyledi:

"Türkiye çok zor bir bölgenin tam sınırında.

Harekat ile ilgili endişelerimi paylaştım, gerilimin artırılmaması ve istikrarsızlığa sebep olmaması gerektiğini aktardım.

Ortak düşmanımız DAEŞ, dayanışma içinde önemli bir kazanım elde ettik ve bölgeyi onlardan temizledik.

Teröristlerin kaçmasına müsaade edilmemeli.

S-400'ler uyumsuzluk ortaya çıkarabilir.

ABD'NİN OLASI YAPTIRIMI

Varsayımlar üzerinden konuşmam yanlış olur, sadece şunu söyleyebilirim Türkiye, önemli ve güçlü bir NATO müttefikidir."

ulusal.com.tr