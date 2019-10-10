Son dakika haberleri! Bakan Hulusi Akar: Mehmetçiğin morali çok yüksek
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili konuştu. Akar, "Harekat başarıyla sürüyor, mehmetçiğin morali yüksek" dedi.
Barış Pınarı Harekatı 10.10.2019, 13:10 10.10.2019, 14:40
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Mehmetçik, kahramanlık destanı yazarak görevini yerine getirmeye devam ediyor. Mehmetçik'in morali çok yüksek." dedi.
Akar, AK Parti'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na gelişinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin soru üzerine Akar, harekat ile ilgili bilgilendirmenin Bakanlığın internet sitesi üzerinden yapıldığını belirtti.
Harekatın büyük bir başarıyla sürdüğünü aktaran Akar, "Mehmetçik, kahramanlık destanı yazarak görevini yerine getirmeye devam ediyor. Mehmetçik'in morali çok yüksek. Sadece Mehmetçik'in değil, herkesin..." diye konuştu.
ulusal.com.tr
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