Son dakika haberleri! Bakan Süleyman Soylu'dan çok sert açıklamalar!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklama yaptı.

Soylu, "Akçakale'de kimin sivilleri hedef aldığını gördük. Dünya bize cevap versin" dedi.

Terör örgütü PKK/PYD'nin havan topu saldırıları ile ilgili konuşan Soylu, "Resmi bir ordunun havanı mıydı, kim bunlar? Vuran havan toplarının başında kim vardı?" diye sordu.

Bakan Soylu, "Kınama ve tehditleri artık duymazdan geliyoruz. Kendi göbeğimizi kestik, kesmeyi sürdürürüz." şeklinde konuştu.

"Biz hiç işgal yapmadık" diyen Süleyman Soylu, "Bunu diyen alçaktır" ifadelerini kullandı.

Kahramana işgalci diyene tahammül etmeyeceklerini belirten Soylu, sosyal medya soruşturmaları ile ilgili "500 kişiye işlem yapıldı, 121 gözaltı var" bilgisini paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Operasyona savaş diyenler ihanet içindedir. Karşımızda savaşacak bir devlet yok" diye konuştu.

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