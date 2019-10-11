Son dakika haberleri! Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 2 Mehmetçiğimiz şehit oldu

Fırat'ın doğusunda PKK'PYD'nin üzerine yüründüğü Barış Pınarı Harekatı'nda 2 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz yaralandı.

Astsubay Çavuş Ahmet Topçu'nun Ankara'daki ailesine haber iletildi.

Haberi alanlar şehit ailesini yalnız bırakmadı. Topçu ailesinin evine ve caddeye dev Türk bayrakları asıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Mamak Belediyesi'nce taziye çadırları kuruldu. Şehit ailesi dışarıda kurulan çadırda taziyeleri kabul etmeye başladı.

Fırat Kalaknı bölgesinde Azez'de PKK/YPG Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üssüne saldırdı. Tel Rıfat'tan havan topu atıldı.

Saldırıda 5 askerimiz yaralandı. Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan askerlerİmizden Uzman Onbaşı Yunus Mermer ile Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen şehit oldu. Yaralı 3 askerimizin tedavisi sürüyor.

Saldırının ardından bölgede güvenlik önlemi arttırıldı, birlikler teyakkuza geçti. Hava topunun geldiği noktalar ateş altına alındı.

Şehit askerlerin cenazeleri karayolu ile Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Şehit Yunus Mermer’in cenazesinin toprağa verilmek üzere memleketi Konya’ya, Şehit Bilgen cenazesinin ise ailesinin yaşadığı Bilecik’in Bozüyük ilçesine gönderileceği öğrenildi.

Akşam saatlerinde MSB'den bir açıklama daha geldi. Yaralanan Uzman Çavuş Hacı Bebek, hastanede şehit oldu.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı havan mermili saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden, Nusaybin ilçesine sivillerin olduğu noktaya havanlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, çok sayıda sivil yaralandı.

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