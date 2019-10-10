Son dakika haberleri... Barış Pınarı Harekatı'nda 174 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklama yaptı
Barış Pınarı Harekatı 10.10.2019, 20:14 10.10.2019, 20:45
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'daki terör hedeflerine düzenlenen hava harekatında 19 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rasulayn'daki bir sığınağa düzenlenen hava harekatında 19 PKK/PYD/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, harekat kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 174 olduğu kaydedildi.
Bu arada, Bakanlığın Twitter hesabında, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının gece uçuş görüntülerine yer verildi.
Kaynak: AA
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