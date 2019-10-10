Son dakika haberleri... Barış Pınarı Harekatı'nda son durum

Türkiye güney sınırındaki PKK'lıları yok etmek için havadan-karadan ilerliyor. Obüsler, savaş uçakları, İHA'lar dört bir yandan PKK'nın üzerine gidiyor.

Hava harekatından sonra başlayan kara harekatında örgütün hedefleri bozguna uğratıldı. 20 savaş uçağı operasyona katıldı. 200'e yakın hedef yok edildi.

İlk bilgilere 109 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Teslim olan ve yaralı teröristlerin olduğu da öğrenildi.

En yoğun vurulan bölgeler arasında Tel Abyad, Rasulayn, Kamışlı, Malikiye, Haseke'nin kuzeyindeki Ayn Divar hattı yer alıyor. Türk topçusunun vurduğu yerlerden dumanlar yükseliyor.

Terör örgütünün bağlantı noktaları ve bazı köyler ele geçirildi. Uçaklar, Kamışlı'da PKK'nın sözde harekat binasını yok etti. TSK'ya muzahir gruplar örgütün ikmal yollarını kesti. AA'nın haberine göre de bazı aşiretler Suriye topraklarını işgal eden PKK'lılara karşı ayaklandı.

Milli Savunma Bakanlığı belirlenen noktaların ele geçirildiğini açıkladı.

Kahraman Türk Ordusu'nun ilerleyişi karşısında bazı PKK'lılar bölgeden kaçtı. Bazılarının da sivil kıyafet giyerek kamufle olmaya çalıştığı tespit edildi.

Haseke ve Tel Abyad’da ise örgütün zorla silah altına aldığı 125'den fazla kişi de silahlarını bıraktı.

Kara unsurlarımız Komando ve Özel Birliklerimiz İHA ve SİHA'ların himayesinde ilerlemeye devam ediyor.

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