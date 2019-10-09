Son dakika haberleri... Büyükelçiler, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılıyor

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi ülkeleri Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgilendiriyor.

Barış Pınarı Harekatı 09.10.2019, 16:33 09.10.2019, 17:15
Son dakika haberleri... Büyükelçiler, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılıyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı hakkında BMGK üyesi ülkelerin büyükelçilerinin bakanlığa çağrıldığını bildirdi.

Aksoy, "BM Güvenlik Konseyi üyeleri Barış Pınarı Harekatıyla ilgili olarak bilgilendirilmek amacıyla Bakanlığımıza çağrılmaktadır." ifadesini kullandı.

BMGK'nın daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan oluşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir." açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: AA
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