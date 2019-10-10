Son dakika haberleri! Canlı yayında keskin nişancı saldırısı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde canlı yayın yapan Habertürk kanalına keskin nişancı atışı ile saldırı düzenlendi.

Canlı yayın konuklarından Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ağar, şunları belirtti:

"Habertürk'te canlı Yayın yaptığımız yere keskin nişancı atışı başladığı İçin yayını kestik.

Akçakale'ye şu ana kadar 7-8 üst Açı Grubu (havan vb) mermi düştü."

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