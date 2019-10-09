Son dakika haberleri! Ceylanpınar Belediyesi vatandaşlardan evlere girmesini istedi
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde obüs sesleri duyuluyor. Suriye sınırında savaş uçaklarının uçtuğu görülüyor. Bu arada, Ceylanpınar Belediyesi de yaptığı uyarılarla vatandaşların evlerine girmesini istedi
Barış Pınarı Harekatı 09.10.2019, 17:10 09.10.2019, 17:13
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından Ceylanpınar ilçesinde obüs sesleri duyuluyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasıyla Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Resulayn'ın bazı bölgelerinden dumanların yükseldiği gözlendi.
Ceylanpınar ilçesinde obüs sesleri duyulurken, Suriye sınırında savaş uçaklarının uçtuğu görülüyor.
Bu arada, Ceylanpınar Belediyesi de yaptığı uyarılarla vatandaşların evlerine girmesini istedi.
Kaynak: AA
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