Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Trump sağ olsun Pence'in başkanlığında Pompeo'yla birlikte heyetler gönderdiler, ön görüşmeler yapıldı ve sonra adeta işin final görüşmelerini yaptık. Terör örgütü, güvenli bölgeyi terk edecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Yaklaşık 9 günlük bir süreyi bölgede yaşadık. Telefon diplomasisiyle devam eden bir süreç oldu. Çeşitli Avrupa ülkeleriyle yaptığımız birçok görüşmeler var.

Bunların bir kısmını BM Genel Kurulu sırasında yaşadık.

Dünkü görüşmelerimiz de aslında bir gün öncesi Sayın Trump ile yaptığımız görüşmede "bir heyet gönderirseniz bunu çok daha iyi bir yere taşıyabiliriz" dedik.

Kendisi de sağ olsun Pence ve Pompeo ile birlikte heyetler gönderdiler.

Bu heyetler benim de belirlediğim heyetlerle ön görüşmeyi yapılar.

Dün de adeta final görüşme neticesinde belirlediğimiz bu 13 maddelik bu ortak bildiriyi hep birlikte dünya kamuoyuna açıklamış olduk.

120 saatlik süreç işliyor. YPG'nin bu bölgeyi özellikle de güvenli bölge olarak belirlediğimiz bölgeyi terk etmesi söz konusu.

Güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecek.

Sürekli irtibat halinde olacağız heyetlerimizin görüşmeleri devam edecek. 120 saati başarıyla bitirilebilirse salı günü sayın Putin ile de bir görüşmemiz olacak.

Bu görüşmelerle birlikte bölgeye barışı, ‘Barış Pınarı’ ile birlikte getirmiş oluruz.

Sabah Milli Savunma Bakanımla görüştüm bunların çekilmeye başladığını kendileri de ifade ettiler.

32 km derinlik 444 km uzunluk. Ama şu an uygulamayı bir görelim. Bu sınır doğuda Irak sınırıdır.

ÇATIŞMA OLDUĞU İDDİASI

Milli Savunma Bakanımdan aldığım haberde böyle bir çatışma söz konusu değil.

SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİNİN TAŞINACAĞI İDDİASI

Böyle bir şey söz konusu değil. Zaten eski yeri de bir taşımaydı."

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