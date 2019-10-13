Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mustafa Akıncı'ya tepki!

İlk ulusal.com.tr'nin haber yaparak duyurduğu KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili skandal açıklamalarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tepki gösterdi.

Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan'ın da katıldığı toplantıda açıklamalarda bulunan Erdoğan, Akıncı için "Haddini bilmesi lazım, kendini bilmesi lazım" dedi.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Açık ve net söylüyorum hadsizliktir haddini bilmemektir.

Dünya'da KKTC'nin devlet olma mücadelesini bizden başka veren var mı? Yok.

Öyle bir yere savruluyor ki...

Haddini bilmesi lazım, kendini bilmesi lazım.

Oturduğu makam kendi gücü ile elde edilmiş bir makam değil Türkiye Cumhuriyeti'nin mücadelesi ile kazanılmıştır.

İnanıyorum ki KKTC halkı gereken dersi verecektir."

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