Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın adının neden Barış Pınarı koyulduğunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Harekatımızın adını Barış Pınarı olarak belirlerken rastgele bir tercihte bulunmadık. Biz terör örgütünü bölgeden kazıyarak Suriye'de gerçek anlamda barışı tesis etmek üzere bu adımları atıyoruz. Bizim sınır Suriye tarafında hep pınarlarla doludur. İşte o pınarlardan hareketle biz bunun adını Barış Pınarı koyduk.

Bizim Suriye tarafında sınırımız pınarlarla doludur. Bundan hareketle adını Barış Pınarı koyduk. Kısa sürede Münbiç'den Irak sınırına kadar tüm bölgeyi huzura kavuşturup Suriye halkının üzerinde 8 yıldır dolaşan kara bulutları dağıtacağız.

DEAŞ'ın en çok tehdit ettiği ve zarar verdiği ülkelerden biri Türkiye'dir. DEAŞ'a karşı en ciddi mücadeleyi veren ülke de Türkiye'dir. Bugün DEAŞ tehdidi lafını ağızlarından düşürmeyenlerin düne kadar bu örgüte destekler verdiklerini gayet iyi biliyoruz. Ülkemiz bugüne kadar çok büyük bölümü Türk vatandaşı olmayan 17 bin kişiyi gözaltına almıştır. 151 ayrı ülkeden 77 bine yakın şahsa Türkiye'ye giriş yasağı koyduk. 7 bin 600 kişiyi sınırdışı ettik."

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