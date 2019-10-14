Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Koridorun hedefi İran ve Türkiye

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Fırat'ın doğusunda yürütülen terörle mücadele operasyonları hakkında bilgi verdi.

Amerika'nın verdiği sözleri tutmadığını belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatını "tek taraflı olarak" başlattığını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen terör devletinin hedefleriyle ilgili de konuştu. Çavuşoğlu, "Terör devletinin amacı İran'ın önünü kesmek, Türkiye'yi istikrarsızlaştırmaktı." ifadelerini kullandı.

Bakü'de Küresel Gazeteciler Konseyi'nin akşam yemeğinde konuşan Çavuşoğlu, müdahalenin zamanlamasına da dikkat çekti. Çavuşoğlu "Bu mücadeleyi bugün vermeseydik ileride vermemiz çok zor olacaktı, belki de mümkün olmayacaktı" dedi.

Mehmet Kıvanç / Bakü

ulusal.com.tr