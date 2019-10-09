Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fırat'ın doğusuna yapılacak Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalar yaptı.

Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz.

Bu bizim BM kararları ve uluslararası hukuktan doğan bir hakkımızdır, harekatımızı bu çerçevede gerçekleştireceğiz.

Uluslararası hukuk çerçevesinde BM, Suriye dahil bildirimlerde bulunacağız.

Bu harekat bölgenin istikrarı/güvenliği için önemli bir harekat olacak.

Türkiye ve bölgedeki göçmenlerin de gönüllü bir şekilde bölgeye dönmesi mümkün olacak.

Tek hedefimiz buradaki teröristler.

Suriye'nin sınır bütünlüğüne de önemli bir katkıda bulunacağız."

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