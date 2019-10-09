Son dakika haberleri! Doğu Perinçek: ABD ve PKK kaybedecek! Zafer Türkiye'nin olacak

Barış Pınarı Harekatı başladı.

Harekat ile ilgili Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Perinçek, şunları ifade etti:

"Kahraman Mehmetçiğimizin kılıcı keskin olsun!

ABD ve PKK kaybedecek.

Zafer Türkiye'nin olacak!

#BarışPınarıHarekatı"

ulusal.com.tr