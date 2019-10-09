Son dakika haberleri! Doğu Perinçek: ABD ve PKK kaybedecek! Zafer Türkiye'nin olacak

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Kahraman Mehmetçiğimizin kılıcı keskin olsun! ABD ve PKK kaybedecek. Zafer Türkiye'nin olacak! #BarışPınarıHarekatı" paylaşımı yaptı

Barış Pınarı Harekatı 09.10.2019, 16:40 09.10.2019, 16:44
Son dakika haberleri! Doğu Perinçek: ABD ve PKK kaybedecek! Zafer Türkiye'nin olacak

Barış Pınarı Harekatı başladı.

Harekat ile ilgili Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Perinçek, şunları ifade etti:

"Kahraman Mehmetçiğimizin kılıcı keskin olsun!

ABD ve PKK kaybedecek.

Zafer Türkiye'nin olacak!

#BarışPınarıHarekatı"

ulusal.com.tr

#vatan partisi #Barış Pınarı Harekatı #doğu perinçek
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