Son dakika haberleri! Doğu Perinçek: ABD ve PKK kaybedecek! Zafer Türkiye'nin olacak
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Kahraman Mehmetçiğimizin kılıcı keskin olsun! ABD ve PKK kaybedecek. Zafer Türkiye'nin olacak! #BarışPınarıHarekatı" paylaşımı yaptı
Barış Pınarı Harekatı 09.10.2019, 16:40 09.10.2019, 16:44
Barış Pınarı Harekatı başladı.
Harekat ile ilgili Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Perinçek, şunları ifade etti:
"Kahraman Mehmetçiğimizin kılıcı keskin olsun!
ABD ve PKK kaybedecek.
Zafer Türkiye'nin olacak!
#BarışPınarıHarekatı"
ulusal.com.tr
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