Son dakika haberleri! Doğu Perinçek'in twiti özür diletti

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Türk milletini öfkelendiren saldırgan bir mesaj yayınladı.

Trump, Türk ekonomisini yıkmakla tehdit etti.

"Daha önce de kuvvetli şekilde belirttiğim gibi, bir kez daha tekrar ediyorum. Türkiye, benim büyük ve emsalsiz bilgeliğimle sınırları aşmak olarak değerlendirdiğim bir şey yaparsa, Türk ekonomisini yıkıp yok edeceğim (daha önce yaptım)"

ABD Başkanının haddini aşan bu açıklamasına cevap Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten geldi.

Perinçek, Trump'a cevap verdi.

Perinçek'in tweetinin ardından MahvolursunTrump etiketi bir anda siteinin Türkiye Gündemi listesine girdi. Ancat Twitter yönetimi otomatik sisteme müdahale ederek MahvolursunTrump etiketini trend listesinden kaldırdı.

ABD'li internet haber sitesi Breitbart, Twitter sözcüsüne dayandırdığı haberinde Twitter'ın MahvolursunTrump etiketini trend listesine aldığı için özür dilediği belirtildi.

Twitter sözcüsünün MahvolursunTrump etiketinin trendlerde görünmemesi gerektiğini ifade etti. Hata için özgün olduklarını belirtti. Etiketin trende girmesini engellediklerini söyledi.

ABD'li haber sitesi, Trump'ın paylaşımının ardından solcu milliyetçi Vatan Partisi Genel Başkanı Türk politikacı Doğu Perinçek'in Trump'a MahvolursunTrump etiketiyle cevap verdiğini ve bunun ardından etiketin trend olduğunu kaydetti.

Haberde "MahvolursunTrump" etiketi "Trump'a Ölüm" olarak tercüme edildi.

Twitter ve Facebook gibi ABD menşeli sosyal medya platformları özellikle halk hareketlerinde toplum mühendisliği ve algı operasyonları için kullanıldığı iddia ediliyor.

Mahvolursun etiketi de bu algı operatörlüğünün nasıl işlediğini bir kez daha gösterdi.

ulusal.com.tr