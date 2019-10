Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Fırat'ın Doğusuna yapılacak harekât için "Mehmetçiğin zaferi için milletçe görevlere hazırız" ifadesini kullandı. "Barış Pınarı Harekâtı ile Türk Ordusu Kandil'e beyaz bayrak çektirecek" diyen Vatan Partisi Lideri, Suriye ile ittifak vurgusu yaptı, Batı Asya birliğinin önemine dikkat çekti.

Fırat'ın doğusuna operasyon için geri sayım başladı. Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, harekata ilişkin bir basın açıklaması yayımladı.



"Mehmetçiğin zaferi için milletçe görevlere hazırız" dedi Vatan Partisi Lideri.



Vatan Partisi Lideri "İç ve dış cephede birlik" vurgusu yaptı. Her türlü bozgunculuğun ve kirli propagandanın karşısında olduklarını ilan etti ve Türk milletini kışkırtmalara karşı uyardı.



Suriye'nin "Genel af" hamlesini ve Birleşmiş Milletlere yolladığı mektubu hatırlatan Perinçek, iki ülke arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çeki, ittifak için elverişli koşulların oluştuğunu söyledi.



"Batı Asya'nın güvenliği dünya barışı içindir" diyen Perinçek, operasyon için "Kahraman Ordumuzun bahtı açık, kılıcı keskin olsun!" dedi.



Perinçek'in açıklaması şöyle;



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat’ın Doğusundaki askerî harekâtının başlamak üzere olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz.



Türk milleti ve Vatan Partisi olarak, her cephede üstün yetenekli komutanlarımızla ve kahraman Mehmetçiğimizle yürek yüreğe, omuz omuzayız.



Türk Silahlı Kuvvetlerimizin PKK Terör Örgütünü hendeklere gömme, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarında olduğu gibi, Barış Pınarı Harekâtı’nda da görevini zaferle tamamlayacağı konusunda güvenimiz tamdır. Türk Ordusu, Kandil’e beyaz bayrak çektirecektir!



FETÖ Gladyosunun temizlenmesiyle savaş yeteneği daha da güçlenen Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK/YPG/YPD/SDG terör örgütlerini temizleyerek ABD ve İsrail’in İkinci İsrail planlarını bozguna uğratacak, Türkiyemizin güvenliğinin ötesinde Batı Asya’da barış huzurun sağlanmasına tarihî katkıda bulunacaktır.



İç cephede ve dış cephede bütün milletimizin birliğini, Ordu ile milletimiz arasındaki birliği ve dostlarımızla Türkiye arasındaki birliği pekiştirmek, günün millî görevidir.



Vatan Partisi olarak, Vatan Savaşına karşı her tür bozgunculuğun ve kirli propagandanın kararlı olarak karşısındayız. Bütün milletimizi bozgunculuğa karşı uyanık olmaya ve kararlı duruşa çağırıyoruz.



Barış Pınarı Harekâtının en az kayıpla, en düşük maliyetle, en hızlı sonuca ulaşması için, Batı Asya’daki dostlarımız Suriye, Irak, İran, Azerbaycan ve Rusya ile işbirliği yapılarak yürütülmesi, hiç kuşkusuz millî hedeflerimize ulaşmanın ve devlet aklının gereğidir. Vatan Partisi, bu konuda da sorumluluğunun bilincindedir ve üzerine düşen görevleri yerine getirecektir.



Suriye Devletinin 14 Eylül 2019 öncesi için bir Genel Af çıkarması yanında Suriye Dışişleri Bakanı Valid Muallim’in Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği’ne yolladığı mektupta, SDG çatısı altında bulunan PKK, PYD ve YPG’yi “ABD ve İsrail güdümündeki terör örgütleri” olarak nitelemesi ve bu örgütleri temizlemeye kararlı olduklarını bildirmesi, Suriye ile işbirliği açısından elverişli koşullar oluştuğunu göstermektedir. Suriye ile dostluk, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’taki güvenliğimiz ile Mavi Vatanımızı savunma görevlerimiz açısından da gereklidir.



Türkiyemizin Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğü konusunda her zaman vurguladığı güvencelere gösterdiği bağlılık, bölge ve dünya ölçeğindeki ittifak birikimimizi güçlendirecek ve kesin zafere katkıda bulunacaktır.



Türkiye’nin bu harekâtı yalnız kendi güvenliği için değil, aynı zamanda Batı Asya’da güvenlik ve dünya barışı içindir. Türkiye’nin bu harekâtı, geniş çaplı savaşları önleyecek bir insanlık değeri taşımaktadır.



Vatan Partisi olarak Batı Asya ve Asya devletleri başta olmak üzere bütün dünya ülkelerini, Türkiye’nin emperyalizme karşı bütün insanlık için büyük fedakârlıklarla yürüttüğü bu mücadeleyi desteklemeye çağırıyoruz.



Türkiyemizin toprak bütünlüğü ve güvenliği için yapılacak olan Barış Pınarı Harekâtında Vatan Partisi olarak, bugüne kadar olduğu gibi üzerimize düşen her sorumluluğu yerine getirme kararındayız.



Kahraman Ordumuzun bahtı açık, kılıcı keskin olsun!





