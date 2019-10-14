Son dakika haberleri! Doğu Perinçek'ten Mustafa Akıncı'ya sert tepki!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili skandal açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Perinçek, "Mustafa Akıncı KKTC Cumhurbaşkanı değil Amerikan Valisi. İstifa etmezse Kıbrıs Halkı indirir." dedi

MUSTAFA AKINCI'NIN AÇIKLAMALARI

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Barış Pınarı Harekatı'nın dördüncü gününde açıklama yapmıştı. Akıncı, açıklamasında harekata destek belirtmediği gibi Kıbrıslı Türklere yönelik katliamlara son veren 1974 Barış Harekatı'nın da bir savaş olduğunu iddia etmişti. Akıncı, "1974'te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır. Bu nedenle bir an önce dialog ve diplomasinin devreye girmesi en büyük dileğimdir" ifadelerini kullanmıştı.

ulusal.com.tr