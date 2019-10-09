Son dakika haberleri! Emekli Tümamiral Mustafa Özbey: Kenetlenirsek bu hain tuzağı bozarız

Emekli Tümamiral Mustafa Özbey, Fırat'ın doğusuna yapılacak Barış Pınarı Harekatı öncesi önemli açıklamalar yaptı.

Mustafa Özbey, şunları belirtti:

"1. Suriye harekâtı yakında başlayacak.

Evlatlarımızı tüm varlığımızla destekliyoruz. Onlarla gurur duyuyoruz..

Onlar cephede bu mücadeleyi yaparken, bizler ne yapmalıyız?

Bu konu siyaset üstüdür. Ulusal dayanışma içinde olmalıyız.

İktidar ayrıştırıcı söylemi terk etmeli.

2. İktidarın Suriye politikası hatalarla dolu. Bunu biliyoruz. Ancak ABD'nin Suriye'deki hain planını da biliyoruz. Bu plânı yok etmek, devlet görevidir. Askerî operasyon bu sürecin küçük bir kısmıdır. Karşımızda ABD değil, emperyalizm koalisyonu vardır.

Bu bir beka meselesidir.

3. Suriye, Emperyalizmin Türkiye ilgili imha planının, tali cephesidir. Çünkü bu cepheye yığınak yapma imkânları kısıtlıdır. Nitekim ABD Türkiye ile doğrudan askerî çatışmadan çekinmiş ve askerlerini geri çekmiştir.

Emperyalizm için asli cephe Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'tir.

4. Bölgesel zemin kaygandır. Turkiye'yi destekleyen ülke yoktur. RF ve Iran'in desteği ise, konjonktüreldir. Bu nedenle, tek dayanağımız iç bünyede kenetlenmektir.

Unutmayalım: Saddam büyük bir algı ooperasyonu ile "şeytanstırtıldı" ve Irak'a saldırı meşrulaştırildı.

5. En ucuz savaş yöntemi psikolojik harekât ve algı yönetimidir. Turkiye'yi askerî güçle yenemeyeceğini bilenler, var gücü ile, yumuşak güç silahlarını ülkemize karşı kullanıyor.

Türkiye'ye karşı "Tayyip'lestirme" ve dolayısı ile saldırıyı meşrulaştırma planı yürürlüktedir.

6. AKP politikalarının hiçbirini desteklememiş biri olarak, algı yönetimi ile bize kurulan bu tuzağın farkında olmamızın gerekli olduğuna inanıyorum.

Algı savaşını top/tüfekle kazanmayız.

Algı savaşını kazanmanın ön koşulu farkındalıktir.

Kenetlenirsek, bu hain tuzağı bozarız."

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