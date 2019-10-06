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Son dakika haberleri! Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna operasyon mesajı: Barış pınarlarının önünü açma vakti geldi

Amerika'nın oyalama taktiği, Güvenli Bölge çalışmalarında süreci tıkadı. "Artık söz bitti." Cumhurbaşkanı Erdoğan işte böyle seslendi Washington'a. Fırat'ın doğusuyla ilgili ikazların yapıldığını hatırlatan Erdoğan, operasyonun sinyalini verdi. Cumhurbaşkanı, "Hem karadan hem havadan bu harekatı yürüteceğiz." dedi. Ak Parti'nin Kızılcahamam Kampı'nda konuşan Erdoğan'ın gündeminde  Yargı Reformu ve Cumhurbaşkanlığı sistemi de vardı

Son dakika haberleri! Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna operasyon mesajı: Barış pınarlarının önünü açma vakti geldi

"Artık söz bitti, barış pınarlarının önünü açma vakti geldi." Cumhurbaşkanı işte böyle verdi mesajı... Türkiye, Fırat'ın doğusuna operasyon için hazır...

Yapılan devriyeler, yüz yüze ve telefonda görüşmeler... Hiç biri fayda etmedi.

Türkiye ve Amerika'nın Güvenli Bölge çalışmasında şu ana kadar terör örgütü PKK/PYD Fırat'ın doğusunda çıkartılmadı.

Washington'un oyalama taktiği karşısında Güvenli Bölge planı tıkandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Suriye'nin kuzeyi, Fırat'ın doğusu için "planlar hazır" vurgusunu yineledi. Konuşmasında, "Harekatı yürüteceğiz, belki bugün, belki yarın" ifadelerini kullandı.

Ak Parti'nin Kızılcahamam Kampı'nda konuşan Erdoğan'ın gündeminde Yargı Reformu da vardı.

Cumhurbaşkanı, "İkinci Yargı Paketi'nin hazırlığı yapılıyor." dedi. Paketin ayrıntılarını anlattı.

Seçilme oranının yüzde 50'den yüzde 40 düşürüleceği iddialarına da yanıtı netti Erdoğan'ın.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #cumhurbaşkanı #recep tayyip erdoğan #fıratın doğusuna operasyon
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