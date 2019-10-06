Amerika'nın oyalama taktiği, Güvenli Bölge çalışmalarında süreci tıkadı. "Artık söz bitti." Cumhurbaşkanı Erdoğan işte böyle seslendi Washington'a. Fırat'ın doğusuyla ilgili ikazların yapıldığını hatırlatan Erdoğan, operasyonun sinyalini verdi. Cumhurbaşkanı, "Hem karadan hem havadan bu harekatı yürüteceğiz." dedi. Ak Parti'nin Kızılcahamam Kampı'nda konuşan Erdoğan'ın gündeminde Yargı Reformu ve Cumhurbaşkanlığı sistemi de vardı

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