Son dakika haberleri! Fransa Cumhurbaşkanı Macron terör örgütü SDG-YPG sözcüsü ile görüştü
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, terör örgütü SDG-YPG sözcüsü ile görüştü. Skandal görüşme ile ilgili Macron'un ofisinden yapılan açıklamada "Fransa, Türkiye'nin Suriye'de askeri operasyonu konusunda çok endişeli olmaya devam ediyor" denildi
Barış Pınarı Harekatı 09.10.2019, 14:39
Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenleyeceği Barış Pınarı Harekatı öncesi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, skandal bir görüşme gerçekleştirdi.
Edinilen bilgilere göre, Macron, terör örgütü SDG-YPG sözcüsü ile görüştü.
Macron'un ofisinden görüşme ile ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Fransa, Türkiye'nin Suriye'de askeri operasyonu konusunda çok endişeli olmaya devam ediyor" denildi.
BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA SON DURUM
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Harekat ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte, intikaller, hazırlıklar sürmekte." demişti.
ulusal.com.tr
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