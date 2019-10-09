Son dakika haberleri! Harekatın başlamasının ardından Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Avrupa Birliği (AB), Türkiye'yi tehdit etti.

Avrupa Birliği'nden (AB) ilk açıklamayı Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker yaptı.

Yapılan açıklamada, "Suriye harekatını durdurun, 'güvenli bölge' için ödeme yapmayacağız" denildi.

MSB'DEN BİLGİLENDİRME

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "ABD, Rusya Federasyonu, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya ile NATO ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterlikleri saat 14.00’ten itibaren Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin bilgilendirildi." denildi.

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